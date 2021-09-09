الجونة يضم عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 15:17

كتب : FilGoal

عمرو طارق - نيويورك ريد بولز

أعلن نادي الجونة ضم عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي ولاعب منتخب مصر الدولي.

عمرو طارق

النادي : نيو يورك ريد بولز

نيو يورك ريد بولز
الجونة

وكان عمرو طارق قد سبق له اللعب في صفوف الجونة لمدة موسمين خلال الفترة من صيف 2013 إلى صيف 2015.

ولم يعلن نادي الجونة تفاصيل التعاقد من حيث المدة أو القيمة المالية.

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وخاض عمرو طارق عدة تجارب احتراف بدأها في ألمانيا مع فرق رديف فرايبورج وفولفسبورج قبل أن ينتقل إلى الجونة ومنه إلى ريال بيتيس.

وخرج عمرو طارق إلى الدوري الأمريكي أول مرة في فبراير 2016 للانضمام لفريق كولومبوس على سبيل الإعارة من بيتيس.

وعاد عمرو طارق إلى الدوري المصري مرة أخرى في صيف 2016 إلى إنبي وبعد موسم انتقل إلى وادي دجلة.

وبعد ستة أشهر فقط انتقل إلى الدوري الأمريكي لفريق أورولاندو في فبراير 2018 ولمدة 10 أشهر.

وفي النهاية انتقل عمرو طارق إلى نيويورك ريد بولز في ديسمبر 2018 قبل أن يعود حاليا إلى الجونة من جديد.

وسبق لعمرو طارق خوض 45 مباراة في الدوري المصري مع الجونة و79 بشكل عام في المسابقة مع مختلف الفرق.

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