السعودية: طلبنا تنظيم مونديال الأندية.. ونحن ثاني المرشحين

أوضح ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي حقيقة استضافة بلاده لكأس العالم للأندية 2021.

اليابان أعلنت يوم الأربعاء اعتذارها عن استضافة البطولة، مما فتح الباب لدول غيرها لاحتضان المسابقة.

وقال المسحل على هامش مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم: "قبل نحو شهرين تقدمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان".

وأضاف "فيفا أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن هناك دولة بديلة لاستضافة البطولة".

وأكمل "في حال اعتذرت الدولة البديلة عن استضافة مونديال الأندية، فنحن جاهزون تماما".

ياسر المسحل - رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: تواصلنا مع الاتحاد الدولي من أجل استضافة #كأس_العالم_للأندية اذا انسحبت اليابان، ونحن على أتم الاستعداد.#استراتيجية_الكرة_السعودية#قنوات_SSC pic.twitter.com/ZXLog3GDdB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2021

يذكر أن الأهلي المصري سيشارك في البطولة للعام الثاني على التوالي بعد غياب لمدة 7 سنوات، وذلك بسبب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر.