السعودية: طلبنا تنظيم مونديال الأندية.. ونحن ثاني المرشحين

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 14:14

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

أوضح ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي حقيقة استضافة بلاده لكأس العالم للأندية 2021.

اليابان أعلنت يوم الأربعاء اعتذارها عن استضافة البطولة، مما فتح الباب لدول غيرها لاحتضان المسابقة.

وقال المسحل على هامش مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم: "قبل نحو شهرين تقدمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان".

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وأضاف "فيفا أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن هناك دولة بديلة لاستضافة البطولة".

وأكمل "في حال اعتذرت الدولة البديلة عن استضافة مونديال الأندية، فنحن جاهزون تماما".

يذكر أن الأهلي المصري سيشارك في البطولة للعام الثاني على التوالي بعد غياب لمدة 7 سنوات، وذلك بسبب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر.

السعودية مونديال الأندية
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