بيراميدز يضم فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي الدولي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وأوضح بيان بيراميدز أن التعاقد مع اللاعب في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر وتحضيرا للموسم الجديد والدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووقع المهاجم الدولي التونسي على عقوده مع بيراميدز ليصبح لاعبا في صفوف النادي، مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات، بعد مسيرة مميزة، شهدت لعبه في صفوف أندية الصفاقسي التونسي ثم ميتز الفرنسي، ومنه إلى الترجي التونسي، قبل الانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي، وكانت آخر محطاته في صفوف النادي الإسماعيلي، قبل أن يوقع عقود انضمامه لبيراميدز.

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ولعب فخر الدين بن يوسف 36 مباراة في مشواره مع الإسماعيلي بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 2 آخرين.

وبن يوسف من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٩١، حيث شارك الموسم الماضي مع النادي الإسماعيلي في ٣٤ مباراة سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق في مباراتين ببطولة كأس مصر.

ويمتلك فخر الدين بن يوسف الصفة الدولية منذ ١٦ أكتوبر عام ٢٠١٢ حيث كانت أول مشاركة دولية ودية كانت أمام المنتخب المصري، وانتهت بفوز منتخب تونس حينها، ولعب المهاجم الدولي ٤٩ مباراة دولية بقميص المنتخب التونسي سجل خلالها ٦ أهداف، في مختلف البطولات، كما لعب المباريات الثلاثة لنسور قرطاج في كأس العالم الأخيرة بروسيا وسجل هدفا وصنع آخر.

وأثنى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي على انضمام فخر الدين بن يوسف مؤكدا أنه صفقة قوية وسيكون إضافة لخط الهجوم في المرحلة المقبلة لما يمتلكه من خبرات دولية كبيرة وقدرات تهديفية رائعة.

كما وجه الرئيس التنفيذي، الشكر لعمرو بسيوني مدير التعاقدات على إتمام صفقة بن يوسف، ولـ هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على حسن اختيار هذا اللاعب المميز، مشددا على أنه أحد الأسماء التي لفتت الأنظار بشدة في الدوري الموسم الماضي ووجوده سيدعم خط هجوم بيراميدز في منافساته خلال المرحلة المقبلة.

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