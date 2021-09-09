كريم حسن شحاتة يروي كواليس التفاوض مع المعلم للعودة إلى قيادة المنتخب الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 13:47 كتب : FilGoal حسن شحاتة منتخب مصر حسن شحاتة ليبيا نرشح لكم أخر الأخبار بيراميدز يضم فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر 14 دقيقة | الدوري المصري كريم حسن شحاتة يروي كواليس التفاوض مع المعلم للعودة إلى قيادة المنتخب 19 دقيقة | منتخب مصر الزمالك يعلن دعمه لمبادرة رفض التعصب من مستشار رئيس الجمهورية 22 دقيقة | الدوري المصري تقرير: مدرب المكسيك وباراجواي السابق كان مرشحا لتدريب منتخب مصر 58 دقيقة | منتخب مصر أرسنال يعلن مدة غياب النني للإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: المدرب الجديد محلي.. وسر فشل المفاوضات مع ديسابر ساعة | الدوري المصري برونو: فرصنا في التتويج بالألقاب تزايدت بعد وصول رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي أنظمة لوبانوفسكي الفرعية.. هل انتهى دور أجويرو في اللعبة؟ ساعة | تقرير في الجول التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. كريم حسن شحاتة يروي كواليس التفاوض مع المعلم للعودة إلى قيادة المنتخب الزمالك يعلن دعمه لمبادرة رفض التعصب من مستشار رئيس الجمهورية بيراميدز يضم فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر أرسنال يعلن مدة غياب النني للإصابة خبر في الجول – فيوتشر يضم ثنائي وادي دجلة "مقابل 27 مليون جنيه" الأكثر مشاهدة 1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد أمس اليوم غدا تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 كوسوفو 2 إسبانيا انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 أيسلندا 4 ألمانيا انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 5 إيطاليا 0 ليتوانيا انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 1 بولندا 1 إنجلترا انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 بيلاروسيا 1 بلجيكا انتهت الدوري الفرنسي - لوريان - ليل لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - البرازيل - بيرو لم تبدأ 02:30 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - باراجواي - فنزويلا لم تبدأ 00:30 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - أوروجواي - الإكوادور لم تبدأ 00:30 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - كولومبيا - تشيلي لم تبدأ 01:00 قد ينال إعجابك