مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: المدرب الجديد محلي.. وسر فشل المفاوضات مع ديسابر

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 12:50

كتب : ياسر الشريف

الأهلي الإسماعيلي

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على تعيين مدير فني محلي بعد فشل المفاوضات مع سباستيان ديسابر المدرب السابق للفريق.

وقال مصدر بالإسماعيلي لـ FilGoal.com: "تم الاستقرار على المدير الفني الجديد وسيكون محليا".

وتابع "سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد اليوم الخميس، وفشلت المفاوضات مع المدرب الأجنبي".

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وعن موقف ديسابر أوضح المصدر "كانت هناك مفاوضات بالفعل لكنها فشلت في النهاية".

وكشف "ديسابر طلب تحديد راتب ستة أشهر قيمة الشرط الجزائي مع استمرار التعاقد لمدة موسمين".

واختتم تصريحاته "اعتبرنا الأمر مغالاة من المدرب الفرنسي وقررنا التفاوض مع مدرب محلي".

وكان الإسماعيلي في محاولات لتجديد تعاقد إيهاب جلال مع الفريق لكن اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الدراويش.

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