إيزاكو ياكوبو من وادي دجلة إلى البنك الأهلي

انتقل إيزاكو ياكوبو ظهير أيسر وادي دجلة إلى نادي البنك الأهلي.

وأعلن نادي البنك الأهلي ضم إيزاكو ياكوبو بعقد لمدة ثلاث سنوات رسميا.

ياكوبو هو ثالث صفقات البنك الأهلي من وادي دجلة بعد ضم أحمد سعيد، ومحمد هلال في وقت سابق.

البنك الأهلي ضم أيضا كريم بامبو من الزمالك بشكل نهائي، بجانب استعارة أسامة فيصل لمدة موسم.

كان وادي دجلة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، فيما استطاع البنك الأهلي البقاء في أول مواسمه بالدرجة الأولى.