موسيماني يوجه رسالة لـ كيروش بعد تولي قيادة منتخب مصر

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الأهلي رسالة إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تولى كارلوس كيروش مهمة تدريب الفراعنة خلفا لـ حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق.

وقال موسيماني في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "البروفيسور كارلوس كيروش سيرتك الذاتية تتحدث عن نفسها".

وأضاف "لك دعمي الكامل، ويسرني أن أكون معك دائما".

وأتم المدير الفني السابق لمنتخب جنوب إفريقيا "أهلا بك كيروش في مصر".

كيروش تولى قيادة منتخب جنوب إفريقيا من قبل.

El Proffesor, ⁦⁦⁦@Carlos_Queiroz, your⁩ cv speaks for https://t.co/QzC8vkRyZc have my full support.Always a pleasure to be with you.Welcome to Egypt.🙏🤝 pic.twitter.com/KT97r96add — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) September 8, 2021

وحسبما علم FilGoal.com فإن عقد كارلوس كيروش مع منتخب مصر ممتد حتى نهاية كأس العالم 2022، وبقيمة 60 ألف يورو شهريا له ومساعديه.

الشرط الجزائي يساوي راتب شهر واحد، وعدم التأهل لكأس العالم يساوي فسخ العقد مباشرة.

كيروش سيكون معه ثلاثة مساعدين أجانب. مدرب مساعد، ومدرب أحمال، ومحلل أداء يتم إضافتهم على الجهاز المصري الذي اختاره اتحاد الكرة .

ولن تكون هناك زيادات في الراتب كما هو متفق حتى الآن في حالة الفوز بأمم إفربقيا أو التأهل لكأس العالم، إذ ستكون هناك مكافأة مالية فقط عن كل إنجاز يتحقق، بينما الزيادة ستكون في حالة تجديد تعاقده إذا ما استمر لما بعد مونديال 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مرتين خلال شهر أكتوبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.