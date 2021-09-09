ملف - طالع تصريحات عبد الحفيظ كاملة عن ما يميز الأهلي ولقب القرن وتهنئة الزمالك

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن ما يميز النادي عن غيره وأحقية لقب القرن الإفريقي وسحب التهنئة للزمالك.

وجاءت تصريحات سيد عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد كالتالي:

ما يميز الأهلي عن غيره.. ورفض طلب كوليبالي

"الأهلي مؤسسة لها نظام على مر العصور، لو هناك لاعب (اتنى واتفرد) في طلباته لن يستمر في النادي مهما كان اسمه أيا كان اللاعب حتى وإن كنت أنا".

وأضاف "سليماني كوليبالي على سبيل المثال رحل عن الأهلي، هل طلب اللاعب العودة؟ نعم طلب ولكن الأمر كان مرفوض بالطبع".

وعما يميز الأهلي قال: "ما يميزنا عن غيرنا أن لحظة الإخفاق تبدأ لحظة النجاح، بعد خسارتنا أمام صنداونز تحدثنا مع اللاعبين أنها بطولة وانتهت ويجب الفوز باللقب الموسم المقبل وقد حدث".

وواصل "خسرنا أمام سيمبا في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال وقبل سفرنا إلى مصر اجتمعنا مع اللاعبين بضرورة تحقيق اللقب، الأمر ذاته حدث عقب خسارة الدوري في مباراة الجونة برسالة من الخطيب إلى اللاعبين".

سحب تهنئة الزمالك بعد سباب اللاعبين

"خسارة الدوري؟ من عادتنا أن نغلق الصفحة بعد انتهائها والنظر إلى الغد، لعبنا 7 بطولات حصلنا على 6 مقابل 1 لكن رغم ذلك لدينا دم ونبحث عن تقديم الأفضل الموسم المقبل".

وأضاف "ربما كان تركيزنا في إفريقيا أكثر بالتأكيد هناك جزء فني وجزء من اللاعبين بالإضافة إلى ضغط المباريات".

مدير الكرة أتبع "لا أريد القول أننا ظلمنا لكن أقول أنه لم يكن هناك توفيق تحكيميا بنسبة قد تصل إلى 80%، لكن في النهاية يجب أن تنظر لنفسك لتكون أفضل".

واستمر "يجب أن نعترف بأخطائنا أيضا من أجل إصلاحها لنتطور للموسم المقبل، وفي النهاية لم أكن أعلم أن بطولة الدوري بـ 200 بطولة إفريقيا، بذلك رصيدنا 42 × 200".

عبد الحفيظ واصل "قلت مبروك للزمالك على لقب الدوري ربما يكونوا قد اجتهدوا أكثر منا ربما يستحقوا اللقب أكثر منا".

مدير الكرة استرسل "أثناء كلمة محمود الخطيب للاعبين بعد مباراة ختام الدوري، كنا نحضر كلمة كتهنئة للزمالك على اللقب، لكننا تراجعنا عنها بعد سباب بعض لاعبي الزمالك للأهلي بعد التتويج بالدوري".

وأتم "أثناء العودة على الطائرة من المغرب بعد لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا. سمعنا بموقف ما قيل من قناة الأهلي كرد على الزمالك، والخطيب اتصل وطلب تحقيق فوري ونزول اعتذار لأن لا يمكن الناس أن يكونوا محترمين معنا، ونرد بتلك الطريقة".

أحقية الأهلي بـ لقب القرن الإفريقي

"يتم زرع في نفوس الأجيال القادمة أن لقب نادي القرن الإفريقي لفريق آخر على غير الحقيقة".

وتابع "احترم نادي الزمالك بالكامل حتى وإن تعرضت لهجوم فهو من جماهير ويحدث في الكرة".

وأوضح عبد الحفيظ "بنفس منطق 7 أكبر من 9، الأهلي خسر الدوري بسبب جمع 76 نقطة مقابل 80 للزمالك رغم أنه حصد 4 نقاط أمام الزمالك، لكن الأمر يتعلق بمجموع النقاط"

وشدد "إذا كان الأهلي متحكم في الاتحاد الإفريقي بتلك الصورة كان من الأفضل ألا يشارك الزمالك بعد اعتذار الأهلي أو عندما يشارك لا يحصد لقبي 93 و96 ذلك أسهل من اختيار طريقة لفوز الأهلي بلقب القرن"

وبالحديث عن الموسم المقبل كشف "هناك من يقول (هيتداس علينا) وأتسائل من سيفعل ذلك بكم؟ هل مجاملات من التحكيم؟".

وتابع "مباريات الأهلي والزمالك بحكام أجانب وكنا نفوز في المباريات الحاسمة".

وشدد عبد الحفيظ "إذا كان هناك من يملك فعل ذلك فلماذا نحصد كل تلك البطولات في إفريقيا؟ فإفريقيا منذ بداية الألفية يعني الأهلي"

وفي نفس السياق كشف "اليوم أول تدريب بعد فترة راحة كنا في احتياج كبير لها ولم نحصل عليها منذ فترة طويلة".

وبالحديث عن قرار رحيله عن الأهلي "في البداية هو أمر طبيعي وسنة الحياة، لكن حاليا هي مجرد شائعات وهذا منطقي لأنه النادي الأهلي هناك من يموت من أجل أن ينتصر وهناك من يموت من أجل أن يخسر".

الصفقات ومصير الشناوي ومروان

وقال عبد الحفيظ عن الصفقات الجديدة للأهلي: "طالما هناك متسع من الوقت سيكون من الصعب حسم انتهاء الصفقات من عدمها، وذلك ربما لا قدر الله تحدث إصابة لأي لاعب أو غيره".

وكشف "لم نضم حسام حسن بسبب رغبة الزمالك، هذه ليست سياستنا لن أدفع أموال في لاعب حتى لا يحصل عليه فريق آخر، هذه طريقة غير مربحة خاصة مع ثمن الصفقات في الوقت الحالي".

وبالحديث عن موقف محمد الشناوي أوضح "مستمر معنا، ما يجب أن يعرفه الناس أن أول اختيارات النادي تكون الحفاظ على النجوم لكن هناك أرقام (تخض) وقتها يجب أن تحدث مرونة مع اللاعب".

وشدد "لم يصلني أي شيء رسمي بخصوص عروض لضم محمد الشناوي وهو قائد الفريق ومستمر بالتأكيد".

أما عن مروان محسن فقال: "تعرض اللاعب لضغوط كبيرة الموسم الماضي لكنه من العناصر الجيدة"".

وكشف "هناك جلسة بيني وبين الجهاز الفني غدا لتحديد مصير عدد من اللاعبين والأمر يعود لهم في النهاية".

وتابع "حصل على عرض سعودي من فريق الحزم على سبيل الإعارة لكنه ضمن احتياجات الفريق فتم رفضه، هو من أبرز اللاعبين في الفريق".

وبسؤاله عن اللاعبين الراحلين كشف "لا أعتقد أن النادي يندم على رحيل أي لاعب، لكن أعتقد أن اللاعب هو من يندم بعد ذلك"

وقال عبد الحفيظ "شائعة ضرب محمود كهربا لي مضحكة، قلت الآن اللاعب الذي (يتني ويتفرد) في طلباته يرحل".

وكشف "تغريم كهربا 200 ألف جنيه كان بسبب رده بشكل غير لائق على موسيماني".

وأوضح عبد الحفيظ "عندما تحدث مشادة بين لاعبين ويتحدثا معي أنهما سيتصالحان، أنا أثق أن ذلك سيحدث بالفعل لكن أين حق النادي؟ لذلك لابد من توقيع عقوبة احتراما للنادي".

وشدد "علاقتي بجميع اللاعبين جيدة واحترمهم ولكن حق النادي قبلهم"

"بالطبع عندما أوقع عقوبة على لاعب يغضب مني، في مرة خصمت من صالح جمعة 500 ألف جنيه وفي اليوم التالي كنا نلعب إحدى اللعبات المتواجدة في النادي فناديته ليشاركني لكنه رد (أنت إيه يا أخي) خصمت مني بالأمس وألعب معك اليوم؟".