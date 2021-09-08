كرة طائرة - منتخب مصر يفتتح مشواره الإفريقي بخسارة مفاجئة من كينيا

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة طائرة

افتتح منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مشوار بطولة إفريقيا بهزيمة مفاجئة أمام منتخب كينيا.

وتغلب المنتخب الكيني على مصر بثلاثة أشواط مقابل شوطين في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة منتخبات مصر وكينيا والمغرب وتنزانيا.

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وفاز منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 25-19 قبل أن تعادل كينيا النتيجة في الثاني 25-22.

وفازت كينيا بالشوط الثالث بنتيجة 25-20 وعادلت مصر النتيجة بالفوز في الشوط الرابع 25-18 ليتم اللجوء للشوط الحاسم.

وفي الشوط الفاصل خسر منتخب مصر أمام كينيا بنتيجة 12-15.

ويشارك منتخب كينيا للمرة الثامنة فقط في تاريخه ببطولة إفريقيا وكانت أفضل نتائجه المركز الخامس من 9 فرق فقط في نسخة عام 2007.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام تنزانيا في الرابعة من عصر غدا الخميس بينما يختتم مباريات الدور بمواجهة المغرب في الثامنة من مساء الجمعة.

ويحتاج منتخب مصر لحجز مكانا في أول مركزين بالمجموعة للتأهل إلى ربع النهائي.

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