كارتيرون يوضح موقف الزمالك من ضم مهاجم أجنبي

أوضح باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، موقف ناديه من التعاقد مع مهاجم أجنبي للموسم المقبل.

وقال كارتيرون في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "في حالة إتمام التعاقد مع حمدي النقاز، وعودة محمد أوناجم بعد انتهاء إعارته للوداد، لن يكون هناك مكان للاعب أجنبي جديد".

وأضاف "يحدث جديد كل يوم ونرغب في بناء فريق ينافس على كافة البطولات في الموسم المقبل".

وعن الموسم المقبل، قال كارتيرون "سنتعامل مع الموسم الجديد وضغط المباريات مثلما تعاملنا في المباريات الأخيرة بالدوري، وسنتبع سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه لا يوجد لاعب سيشارك في كل المباريات.

وأتم "الفريق مقبل على خمس بطولات، هم بطولتي الكأس للموسم الأخير والموسم المقبل، والدوري والسوبر المحليين، ودوري الأبطال الإفريقي، وسنلعب للفوز بكل البطولات".

ويستعد الزمالك لاستئناف النشاط المحلي بمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.