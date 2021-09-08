تصفيات المونديال – بولندا توقف قطار إنجلترا +90.. انتصار خماسي لـ إيطاليا ورباعي لـ إسبانيا

تسبب هدف قاتل لمنتخب بولندا في إيقاف قطار منتخب إنجلترا في مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحل منتخب إنجلترا اليوم الأربعاء ضيفا على بولندا لملاقاته في الجولة السادسة من التصفيات.

افتتح هاري كين أهداف المباراة للأسود الثلاثة في الدقيقة 72.

لكن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل داميان زيمانسكي هدف التعادل القاتل.

وفي الوقت ذاته فاز منتخب ألبانيا على سان مارينو بخماسية دون رد.

وفاز منتخب المجر على أندورا بهدفين لهدف.

بتلك النتائج يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بـ16 نقطة يليه ألبانيا بـ12 نقطة ثم بولندا بـ11 نقطة.

ويحتل منتخب المجر المركز الرابع بعشرة نقاط يليه أندورا خامسا بثلاث نقاط وأخيرا سان مارينو بدون أي نقطة.

المجموعة الثانية

وفاز منتخب إسبانيا على مضيفه كوسوفو بهدفين مقابل دون رد.

سجل بابلو فورنالز الهدف الأول للماتادور في الدقيقة 32 وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وفي الوقت ذاته خسر منتخب السويد من اليونان بهدفين لهدف.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة بـ13نقطة يليه السويد بتسع نقاط ثم اليونان بست نقاط.

ويأتي منتخب كوسوفو رابعا بأربع نقاط ثم جورجيا أخيرا بنقطة وحيدة فقط.

المجموعة الثالثة

واكتسح منتخب إيطاليا ضيفه ليتوانيا بخمسة أهداف دون رد.

افتتح مويس كين أهداف المباراة في الدقيقة 11 وأضاف إدجاراس أوتكوس الهدف الثاني للأتزوري بالخطأ في مرماه.

وسجل جياكومو راسبادورا الهدف الثالث لإيطاليا في الدقيقة 24.

وعاد مويس كين هدفه الشخصي الثاني له والرابع لإيطاليا في الدقيقة 29.

وأتم جيوفاني دي لورينزو الهدف الخامس لإيطاليا في الدقيقة 54.

وفي الوقت ذاته تعادل منتخب أيرلندا الشمالية مع سويسرا سلبيا بدون أهداف.

ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة بـ14 نقطة يليه سويسرا بثماني نقاط ثم أيرلندا الشمالية ثالثا بخمس نقاط بفارق الأهداف عن بلغاريا.

وأخيرا منتخب ليتوانيا خامسا بدون أي نقطة.

المجموعة الخامسة

وفاز منتخب بلجيكا على ضيفه بيلاروسيا بهدف دون رد سجله دينيس برايت في الدقيقة 33.

فيما تعادل منتخب ويلز مع إستونيا سلبيا بدون أهداف في الوقت ذاته.

ويتصدر منتخب بلجيكا المجموعة بـ16 نقطة يليه التشيك بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن ويلز.

ثم يأتي منتخب بيلاروسيا رابعا بثلاث نقاط وأخيرا إستونيا بنقطة وحيدة.

المجموعة العاشرة

وفاز منتخب ألمانيا على مضيفه أيسلندا برباعية مقابل لا شيء.

افتتح سيرجي جنابري أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة وأضاف أنطونيو روديجير الهدف الثاني للمانشافت في الدقيقة 24.

وسجل ليروي ساني الهدف الثالث لألمانيا في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 89 سجل تيمو فيرنر الهدف الرابع لألمانيا.

وفي الوقت ذاته تعادل منتخب مقدونيا الشمالية سلبيا بدون أهداف مع رومانيا.

فيما تعادل منتخب أرمينيا إيجابيا بهدف لمثله مع ليشتنشتاين.

ويتصدر منتخب ألمانيا المجموعة بـ15 نقطة يليه أرمينيا بـ11 نقطة ثم رومانيا بعشرة نقاط.

ويحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الرابع بتسع نقاط ثم أيسلندا خامسا بأربع نقاط وأخيرا ليشتنشتاين بنقطة وحيدة.