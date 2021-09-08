الثامن.. الاتحاد السكندري يضم مهاجم بريميرو دي أوجوستو

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 23:04

كتب : هاني العوضي

أجوستينيو مابولولو مهاجم بريميرو دي أوجوستو

أتم نادي الاتحاد السكندري ثامن صفقاته الصيفية، وهذه المرة من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري ضم أجوستينيو مابولولو مهاجم بريميرو دي أوجوستو لمدة 3 مواسم رسميا.

صاحب الـ29 عاما شارك في 25 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم 11 هدفا.

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ويعد أجوستينيو مابولولو هو ثامن صفقات الاتحاد السكندري الرسمية للموسم المقبل.

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الاتحاد سبق وضم أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي، ومحمد عبد السلام مدافع الزمالك، ومصطفى محمود "عفروتو" ظهير أيمن نادي الحمام.

زعيم الثغر ضم أيضا سعيدو سيمبوري من المصري، وساليفو مورو لاعب وسط بيخيم يونايتد، ونادر رمضان من الإسماعيلي، وأحمد عادل "ميسي" من مصر للمقاصة.

مابولولو يملك أيضا 9 مباريات دولية رفقة منتخب أنجولا، كان آخرها شهر يوليو المقبل. وسجل فيهم 4 أهداف دولية.

في الدوري الاتحاد السكندري بريميرو دي أوجوستو أجوستينيو مابولولو
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