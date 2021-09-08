خبر في الجول – إنبي يرفض عرض فيوتشر الأول لضم إيبوكا "طلبوا 2 مليون دولار"

يريد نادي فيوتشر ضم جون إيبوكا مهاجم إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فيوتشر يريد ضم جون إيبوكا مهاجم نادي إنبي.

جون إيبوكا وافق بالفعل على اللعب لنادي فيوتشر بالموسم المقبل، وتوصل الطرفان إلى اتفاق مادي.

من جهة أخرى، تقدم فيوتشر بعرض أول إلى إنبي لضم إيبوكا مقابل مليون دولار.

إنبي رفض العرض الأول، وطلب الحصول على 2 مليون دولار للتخلي عن لاعبه النيجيري.

جون إيبوكا انضم لنادي إنبي قبل بداية الموسم الماضي قادما من فريق يينيسامي القبرصي.

صاحب الـ24 عاما شارك في 33 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 10 أهداف وصنع هدفا واحدا.