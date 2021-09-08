خبر في الجول – نادي فيوتشر يستهدف ضم سباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 22:29

كتب : حامد وجدي

عمر السعيد - الزمالك - احتفالات السوبر

يواصل نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، تدعيم نفسه بصفقات قوية استعدادا للموسم الجديد.

أحمد عيد

النادي : الزمالك

عمر السعيد

النادي : الجونة

فيوتشر
الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فيوتشر يستهدف ضم 7 لاعبين من الأهلي، والزمالك، وبيراميدز.

نادي فيوتشر حدد أسماء لاعبين يستهدف ضمهم، وبات قريبا من ذلك بالفل.

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أولا، يستهدف فيوتشر ضم محمود عبد العزيز، وعمر السعيد من الزمالك، مع استعارة أحمد عيد.

ومن الأهلي، يريد فيوتشر ضم سعد سمير بشكل نهائي، مع استعارة مصطفى البدري الوافد الجديد.

وأخيرا، يريد نادي فيوتشر ضم رجب بكار، وطارق طه ظهيرا بيراميدز.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن نادي فيوتشر ينوي تنظيم مؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عن مدرب الفريق والصفقات الجديدة بشكل رسمي.

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