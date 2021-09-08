عبد الحفيظ يرد على أحقية الأهلي بـ لقب القرن الإفريقي.. ومقولة "هيتداس علينا"

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 22:28

كتب : FilGoal

لقب نادي القرن

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي لكرة القدم على أحقية الأهلي بلقب القرن الإفريقي.

وشدد عبد الحفيظ أن هناك من يزرع في نفوس الأجيال القادمة أن اللقب لنادي آخر وهو على غير الحقيقة.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد: "يتم زرع في نفوس الأجيال القادمة أن لقب نادي القرن الإفريقي لفريق آخر على غير الحقيقة".

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وتابع "احترم نادي الزمالك بالكامل حتى وإن تعرضت لهجوم فهو من جماهير ويحدث في الكرة".

وأوضح عبد الحفيظ "بنفس منطق 7 أكبر من 9، الأهلي خسر الدوري بسبب جمع 76 نقطة مقابل 80 للزمالك رغم أنه حصد 4 نقاط أمام الزمالك، لكن الأمر يتعلق بمجموع النقاط"

وشدد "إذا كان الأهلي متحكم في الاتحاد الإفريقي بتلك الصورة كان من الأفضل ألا يشارك الزمالك بعد اعتذار الأهلي أو عندما يشارك لا يحصد لقبي 93 و96 ذلك أسهل من اختيار طريقة لفوز الأهلي بلقب القرن"

وبالحديث عن الموسم المقبل كشف "هناك من يقول (هيتداس علينا) وأتسائل من سيفعل ذلك بكم؟ هل مجاملات من التحكيم؟".

وتابع "مباريات الأهلي والزمالك بحكام أجانب وكنا نفوز في المباريات الحاسمة".

وشدد عبد الحفيظ "إذا كان هناك من يملك فعل ذلك فلماذا نحصد كل تلك البطولات في إفريقيا؟ فإفريقيا منذ بداية الألفية يعني الأهلي"

وفي نفس السياق كشف "اليوم أول تدريب بعد فترة راحة كنا في احتياج كبير لها ولم نحصل عليها منذ فترة طويلة".

وبالحديث عن قرار رحيله عن الأهلي اختتم تصريحاته "في البداية هو أمر طبيعي وسنة الحياة، لكن حاليا هي مجرد شائعات وهذا منطقي لأنه النادي الأهلي هناك من يموت من أجل أن ينتصر وهناك من يموت من أجل أن يخسر".

الأهلي سيد عبد الحفيظ
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