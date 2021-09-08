هالاند: لا أسجل الكثير.. يجب أن أمتلك أهدافا أكثر من عدد المباريات

على الرغم من وصفه الدائم بماكينة الأهداف ولهث كبار أندية أوروبا خلفه أملا في الحصول على توقيعه لكن إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند ومنتخب النرويج يؤمن أنه لا يسجل الكثير.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند

وسجل هالاند هدفين في شباك جبل طارق في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 ليرفع رصيده لـ12 هدفا دوليا خلال 15 مباراة فقط.

وتحدث هالاند للقناة النرويجية الثانية التليفزيونية قائلا: "لا أسجل عددا كافيا من الأهداف".

وواصل "أنا أقترب من نسبة تسجيل هدفا خلال كل مباراة، لكنني شخصيا أعتقد أنني يجب أن أحظى بأهداف أكثر من عدد المباريات".

وعن هل يشعر بقدرته على كسر رقم يورجن يوفي القياسي كأكثر من سجل للنرويج بواقع 33 هدفا قال: "تستطيعون تخيل ما أعمل لتحقيقه".