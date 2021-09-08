عبد الحفيظ: كنا نحضر تهنئة للزمالك على الدوري وتغير الأمر بعد سباب بعض اللاعبين

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن ناديه كان يحضر تهنئة إلى الزمالك على لقب الدوري، قبل أن يقرروا سحبها.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "خسارة الدوري؟ من عادتنا أن نغلق الصفحة بعد انتهائها والنظر إلى الغد، لعبنا 7 بطولات حصلنا على 6 مقابل 1 لكن رغم ذلك لدينا دم ونبحث عن تقديم الأفضل الموسم المقبل".

وأضاف "ربما كان تركيزنا في إفريقيا أكثر بالتأكيد هناك جزء فني وجزء من اللاعبين بالإضافة إلى ضغط المباريات".

مدير الكرة أتبع "لا أريد القول أننا ظلمنا لكن أقول أنه لم يكن هناك توفيق تحكيميا بنسبة قد تصل إلى 80%، لكن في النهاية يجب أن تنظر لنفسك لتكون أفضل".

واستمر "يجب أن نعترف بأخطائنا أيضا من أجل إصلاحها لنتطور للموسم المقبل، وفي النهاية لم أكن أعلم أن بطولة الدوري بـ 200 بطولة إفريقيا، بذلك رصيدنا 42 × 200".

عبد الحفيظ واصل "قلت مبروك للزمالك على لقب الدوري ربما يكونوا قد اجتهدوا أكثر منا ربما يستحقوا اللقب أكثر منا".

مدير الكرة استرسل "أثناء كلمة محمود الخطيب للاعبين بعد مباراة ختام الدوري، كنا نحضر كلمة كتهنئة للزمالك على اللقب، لكننا تراجعنا عنها بعد سباب بعض لاعبي الزمالك للأهلي بعد التتويج بالدوري".

وأتم "أثناء العودة على الطائرة من المغرب بعد لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا. سمعنا بموقف ما قيل من قناة الأهلي كرد على الزمالك، والخطيب اتصل وطلب تحقيق فوري ونزول اعتذار لأن لا يمكن الناس أن يكونوا محترمين معنا، ونرد بتلك الطريقة".