الزمالك: ندرس ملف المعارين.. وهذا موقف رزاق سيسيه

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 21:47

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

كشف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن موقف ملف المعارين وعودتهم للفريق.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

واستعدادا لعودة النشاط الكروي، يدرس باتريس كارتيرون موقف ملف المعارين.

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وقال كارتيورن في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "كل المعارين أدوا بشكل جيد وندرس موقفهم جيدا خلال هذه الفترة في ظل الاحتياجات الخاصة بالفريق".

وأضاف "كريم بامبو كان أحد أبرز اللاعبين المعارين في الموسم الماضي، وتمت الموافقة على رحيلة لوجود بدائل له داخل الفريق".

المدرب الفرنسي أتبع "رزاق سيسيه أمامه شهور للعودة للعب في ظل إصابته الأخيرة، والفريق يحتاج للاعب الجاهز حاليا".

وواصل "ستتم متابعة حالة سيسيه خلال هذه الفترة وعقد جلسة معه لتحديد موقفه".

كارتيرون تحدث أيضا عن موقف تجديد بنشرقي، فقال "النادي قدم عرضا جيدا للاعب، وسينتظر عودته من المغرب لحسم المفاوضات، خاصة وأن بن شرقي لاعب مهم بصفوف الفريق الأبيض".

في الدوري الزمالك كارتيرون
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