برشلونة يعلن إصابة ديست.. وتقرير: احتمالية غيابه عن مباراة بايرن

كشف نادي برشلونة الإسباني عن الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية بالنادي والتي أثبتت أن سيرجينو ديست ظهير أيمن الفريق أصيب بالتواء في كاحله الأيمن.

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وأصدر برشلونة بيانا له أعلن إصابة اللاعب الأمريكي، حيث تعرض للإصابة أثناء اللعب مع منتخب الولايات المتحدة ضد كندا في 5 سبتمبر الماضي.

ولعب الظهير الأيمن لبرشلونة، 64 دقيقة من مباراة أمريكا والسلفادور، فيما لعب 44 دقيقة في مباراة المنتخب الأمريكي أمام كندا، وترك الملعب بعد تعرضه للإصابة.

وظهر ديست في جميع مباريات الدوري الثلاث لبرشلونة هذا الموسم، بدء من مواجهة ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو، وشارك في الشوط الثاني ضد خيتافي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن إصابة ديست ستمنعه من المشاركة في مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ديست سيغيب حوالي 15 يوما عن الفريق الكتالوني، وبالتالي غيابه عن مواجهة بايرن في دوري الأبطال.

يذكر أن برشلونة يواجه فريق بايرن ميونيخ يوم 14 من الشهر الجاري في أول مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وتضم تلك المجموعة كلا من دينامو كييف وبنفيكا.