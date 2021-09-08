مران الأهلي - مشاركة بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن.. وميكيسوني يصل القاهرة

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 21:00

كتب : حسام نور الدين

كريم فؤاد - الأهلي

شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الأربعاء مشاركة الثلاثي الجديد بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن لأول مرة بعد انضمامهم رسميا للفريق.

واستأنف الأهلي مرانه بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها في أعقاب ختام الدوري.

كما شهد المران مشاركة العائدين من الإعارة عمار حمدي وأحمد عبد القادر.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – فيوتشر يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم محمد عبد المنعم في الجول يكشف تفاصيل عقد كيروش مع المنتخب.. بند للفسخ التلقائي وقيمة راتبه ومساعديه فاركو يضم رامي صبري لمدة 4 مواسم

في الوقت ذاته وصل الوافد الجديد على الأهلي لويس ميكيسوني إلى القاهرة مساء الأربعاء استعدادا للانخراط في المران غدا الخميس.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني محاضرة مع اللاعبين لمدة 15 دقيقة أعقبها تدريبات بدنية.

ويستعد الأهلي للقاء طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في لقاء كأس السوبر.

كما يستعد لملاقاة إنبي في دور الـ16 من كأس مصر في الـ25 من الشهر ذاته.

الأهلي بيرسي تاو كريم فؤاد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: بيانتش لم يكن الأفضل في خط الوسط.. يوجد لاعبين أهم منه 8 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - مشاركة بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن.. وميكيسوني يصل القاهرة 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – فيوتشر يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم محمد عبد المنعم 34 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل عقد كيروش مع المنتخب.. بند للفسخ التلقائي وقيمة راتبه ومساعديه 44 دقيقة | منتخب مصر
اتجاه في الإسماعيلي للموافقة على قبول العرض التونسي لـ حازم مرسي 53 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - وادي دجلة يشيد بتواجد 3 بطلات من النادي في قائمة أفضل 10 لاعبات عالميا 55 دقيقة | رياضات أخرى
فاركو يضم رامي صبري لمدة 4 مواسم ساعة | الدوري المصري
عبد الرؤوف بن غيث يفسخ تعاقده مع الترجي من طرف واحد.. وتحرك من النادي التونسي 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك