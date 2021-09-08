مران الأهلي - مشاركة بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن.. وميكيسوني يصل القاهرة

شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الأربعاء مشاركة الثلاثي الجديد بيرسي تاو وكريم فؤاد وحسام حسن لأول مرة بعد انضمامهم رسميا للفريق.

واستأنف الأهلي مرانه بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها في أعقاب ختام الدوري.

كما شهد المران مشاركة العائدين من الإعارة عمار حمدي وأحمد عبد القادر.

في الوقت ذاته وصل الوافد الجديد على الأهلي لويس ميكيسوني إلى القاهرة مساء الأربعاء استعدادا للانخراط في المران غدا الخميس.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني محاضرة مع اللاعبين لمدة 15 دقيقة أعقبها تدريبات بدنية.

ويستعد الأهلي للقاء طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في لقاء كأس السوبر.

كما يستعد لملاقاة إنبي في دور الـ16 من كأس مصر في الـ25 من الشهر ذاته.