كومان: بيانتش لم يكن الأفضل في خط الوسط.. يوجد لاعبين أهم منه

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 21:03

كتب : عمر خالد

ميراليم بيانيتش ورونالد كومان

يبدو أن علاقة المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان لم تنته مع لاعب الفريق السابق البوسني ميراليم بيانتش.

قال رونالد كومان في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ردا على تصريحات بيانيتش السابقه: "أعتقد أن الأمر يتعلق ببعض الإحباط من جانب اللاعب".

وأضاف "في طريقة لعبنا خسر بيانتش الراهن مع لاعبي خط الوسط الآخرين، هناك لاعبين أفضل منه بالفريق".

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وتابع "أتمنى له الأفضل، لقد كان الأمر صعبا، لقد حاولنا معه ولكن لم يكن هو الأفضل لدينا".

وكان ميراليم بيانيتش قال في تصريحات سابقة لصحيفة ماركا الإسبانية: "كومان لم يحترمني، أنت كالاعب بحاجة إلى الثقة، والحوار، إنها المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا لي".

ورحل اللاعب البوسني البالغ من العمر 31 عاما إلى صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، بعد أن خرج من حسابات المدير الفني الهولندي لبرشلونة.

ميراليم بيانتش برشلونة رونالد كومان
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