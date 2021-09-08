خبر في الجول – فيوتشر يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم محمد عبد المنعم

توصل نادي فيوتشر لاتفاق مع الأهلي لضم مدافعه محمد عبد المنعم على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيوتشر توصل لاتفاق مع الأهلي بشأن الإعارة ومع اللاعب على بنود التعاقد الشخصية ويتبقى فقط توقيع العقود.

وامتلك اللاعب عدة عروض أبرزها نادي سيراميكا كليوباترا لكن فيوتشر استطاع الظفر بخدمات اللاعب.

اللاعب مواليد عام 1999 قضى الموسم والنصف الأخير معارا رفقة سموحة.

وخاض محمد عبد المنعم 33 مباراة مع سموحة سجل خلالهم هدفين.

وصعد فيوتشر، الذي استحوذ على نادي كوكاكولا، للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وتعاقد فيوتشر في وقت سابق مع علي ماهر مدرب المصري السابق لتدريب الفريق.