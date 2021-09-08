في الجول يكشف تفاصيل عقد كيروش مع المنتخب.. بند للفسخ التلقائي وقيمة راتبه ومساعديه

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 20:26

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش

بعد التعاقد لتدريب منتخب مصر رسميا، بقي ما لم يٌعلن بشكل واضح حتى الآن.

مدة التعاقد؟ راتب الجهاز الفني، وهل يوجد شرط جزائي؟ كلها بنود يكشفها لكم FilGoal.com في السطور التالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عقد كارلوس كيروش مع منتخب مصر ممتد حتى نهاية كأس العالم 2022، وبقيمة 60 ألف يورو شهريا له ومساعديه.

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الشرط الجزائي يساوي راتب شهر واحد، وعدم التأهل لكأس العالم يساوي فسخ العقد مباشرة.

كيروش سيكون معه ثلاثة مساعدين أجانب. مدرب مساعد، ومدرب أحمال، ومحلل أداء يتم إضافتهم على الجهاز المصري الذي اختاره اتحاد الكرة .

ولن تكون هناك زيادات في الراتب كما هو متفق حتى الآن في حالة الفوز بأمم إفربقيا أو التأهل لكأس العالم، إذ ستكون هناك مكافأة مالية فقط عن كل إنجاز يتحقق، بينما الزيادة ستكون في حالة تجديد تعاقده إذا ما استمر لما بعد مونديال 2022.

وتولى كارلوس كيروش المهمة خلفا لـ حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مرتين خلال شهر أكتوبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

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