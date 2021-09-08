اتجاه في الإسماعيلي للموافقة على قبول العرض التونسي لـ حازم مرسي

يفكر الإسماعيلي في الموافقة على قبول عرض نادي مستقبل الرجيش التونسي لضم مهاجم الفريق حازم مرسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكان الإسماعيلي تلقى فاكس قبل عدة أيام من قبل المستقبل الرجيش التونسي لضم حازم مرسي حسبما علم FilGoal.com.

لكن يأتي سبب عدم اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على العرض لرغبة اللجنة الفنية في انتظار تحديد هوية الراحلين والقادمين للفريق خلال الساعات المقبلة.

كما ينتظر الإسماعيلي التعاقد مع مدرب جديد خلفا لإيهاب جلال لتحديد مصير اللاعبين بناء على قراره.

يذكر أن حازم مرسي سبق وتمت إعارته لنادي القناة خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وأنهى مستقبل الرجيش الدوري التونسي الموسم الماضي في المركز السادس.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تواصل الدراويش مع مدرب الفريق السابق سيباستيان ديسابر لتولي مسؤولية تدريب الفريق.