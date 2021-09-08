اسكواش - وادي دجلة يشيد بتواجد 3 بطلات من النادي في قائمة أفضل 10 لاعبات عالميا

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

وادي دجلة اسكواش

أشاد نادي وادي دجلة بتواجد 3 من بطلاته في قائمة أفضل 10 لاعبات بالتصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

وحافظت نوران جوهر على تواجدها في المركز الثاني بالتصنيف الدولي بينما صعدت هانيا الحمامي من المركز السابع إلى الخامس.

وأخيرا انضمت روان العربي لقائمة أفضل 10 لاعبات في العالم بالتواجد في المركز العاشر.

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وقال كريم درويش رئيس قطاع الرياضة بأندية وادى دجلة: "وجود 3 لاعبات من النادي بقائمة أفضل 10 لاعبات اسكواش في العالم، لأول مرة في تاريخ اللعبة إنجاز ضخم يلقي على عاتقنا المحافظة عليه أولًا، والسعي لتطويره من خلال ضم لاعبات جدد للقائمة، وكذلك السعي لتكراره في ألعاب أخرى، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا في التتويج بالبطولات الدولية".

فيما أعربت اللاعبة نوران جوهر، عن سعادتها باستمرار حفاظها على المركز الثاني بالتصنيف الدولي لأفضل لاعبات الاسكواش في العالم، موجهة الشكر لإدارة أندية وادى دجلة على الدعم الكامل التي تقدمه للعبة الاسكواش بصفة عامة ولاعبين ولاعبات النادي بصفة خاصة خلال الفترة الماضية سواء من خلال تنظيم بطولات دولية في مصر أو تحمل نفقات مشاركتهم في بطولات دولية في الخارج.

من جانبها كشفت هانيا الحمامي، أنها تسعى بقوة لتحسين مركزها بالتصنيف الدولي للاسكواش خلال الفترة المقبلة من خلال المشاركة في بطولات دولية، مستندةً على النظم التدريبية الحديثة التي توفرها إدارة أندية وادى دجلة تحت إشراف أفضل المدربين في مصر، متمنية حصد العديد من البطولات الفترة المقبلة لرفع اسم مصر عاليًا، وتحقيق المزيد من الإنجازات لأندية وادى دجلة.

في نفس السياق قالت روان العربي: "فخورة بدخولي قائمة أفضل 10 لاعبات اسكواش في العالم، بعدما سعيت جاهدةً الفترة الماضية للوصول لهذا الإنجاز من خلال التدريب المستمر، ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية بالبطولات"، مضيفةً:"أشكر إدارة أندية وادى دجلة على دعمها للشباب لتطوير مستوانا والوصول لمنصات التتويج".

وادي دجلة اسكواش نوران جوهر
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