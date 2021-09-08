فاركو يضم رامي صبري لمدة 4 مواسم

أعلن نادي فاركو تعاقده مع رامي صبري مدافع إنبي لمدة 4 مواسم لتدعيم دفاعات الفريق للموسم المقبل.

وتأتي صفقة رامي صبري كثامن صفقات فاركو للموسم الجديد وفقا لاحتياجات الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي.

ويعكف مسؤولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

ويبلغ رامي صبري من العمر 34 عاما ويلعب ضمن صفوف إنبي منذ موسم 2008 - 2009.

وخاض رامي صبري 246 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات وسجل 31 هدفا وصنع 8 آخرين.

وسبق رامي صبري في الانضمام لفاركو كل من محمود حمادة من بيراميدز والجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز وأحمد مودي من مصر للمقاصة.