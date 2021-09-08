في ذكرى انضمامه لـ الزمالك.. طارق حامد: الأفضل لم يأت بعد

أحيا طارق حامد لاعب الزمالك ذكرى انضمامه للفريق الأبيض، مصرحا بأن "الأفضل لم يأت بعد".

وكتب طارق حامد عبر حسابه على تويتر " لو عاد بي الزمن للوراء سبع سنوات، لن أتردد أبداً في اختياري كيان الزمالك للانضمام له".

وأضاف "فخور بانتمائي لنادي الزمالك العظيم، وسعيد بما حققته حتى الآن وأطمح لتحقيق المزيد".

طارق أتم "الأفضل لم يأتي بعد".

لو عاد بي الزمن للوراء سبع سنوات، لم أتردد أبداً في اختياري كيان الزمالك للانضمام له، فخور بانتمائي لنادي الزمالك العظيم وسعيد بما حققته حتى الآن وأطمح لتحقيق المزيد.. الأفضل لم يأتي بعد — Tarek Hamed (@TarrekHameed) September 8, 2021

وانضم طارق حامد لنادي الزمالك عام 2014 قادما من سموحة، قبل أن يصبح أحد ركائز الفريق الأساسية على مدار السنوات.

طارق حامد أتم 7 سنوات داخل جدران الزمالك، فاز فيهم بلقب الدوري المصري مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، وكأس مصر 4 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين.