في ذكرى انضمامه لـ الزمالك.. طارق حامد: الأفضل لم يأت بعد

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك

أحيا طارق حامد لاعب الزمالك ذكرى انضمامه للفريق الأبيض، مصرحا بأن "الأفضل لم يأت بعد".

وكتب طارق حامد عبر حسابه على تويتر " لو عاد بي الزمن للوراء سبع سنوات، لن أتردد أبداً في اختياري كيان الزمالك للانضمام له".

وأضاف "فخور بانتمائي لنادي الزمالك العظيم، وسعيد بما حققته حتى الآن وأطمح لتحقيق المزيد".

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طارق أتم "الأفضل لم يأتي بعد".

وانضم طارق حامد لنادي الزمالك عام 2014 قادما من سموحة، قبل أن يصبح أحد ركائز الفريق الأساسية على مدار السنوات.

طارق حامد أتم 7 سنوات داخل جدران الزمالك، فاز فيهم بلقب الدوري المصري مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، وكأس مصر 4 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين.

في الدوري الزمالك طارق حامد
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