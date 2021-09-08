الحضري لـ في الجول: سأخدم مصر بكل قوتي مثلما فعلت كحارس.. وسأحضر وديات الأندية

كشف عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الجديد عن نيته حضور المباريات الودية للفرق خلال الفترة المقبلة.

أعلن اتحاد الكرة تعيين كارلوس كيروش المدرب البرتغالي، كمدير فني جديد لمنتخب مصر.

وتواجد ضياء السيد كمدرب عام، فيما تواجد محم شوقي كمدرب، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

وقال الحضري في أولى تصريحاته عبر FilGoal,.com: "عرفت القرار من اتحاد الكرة مثل الجميع. كارلوس كيروش مدرب صاحب اسم كبير والجميع لا يعترض على الجهاز، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وأضاف "مثلما خدمت مصر كحارس مرمى، سأخدم مصر كمدرب حراس بكل ما أوتيت من قوة. لا مشاكل مع أحد، وأفتح ذراعي للجميع".

الحضري أتبع "لا توجد مباريات رسمية حتى موعد التوقف المقبل؟ سأحضر وديات الأندية في معسكرات الإعداد، وسأحضر فترات الإعداد في بعض الأندية لمتابعة مستوى الحراس".

واستمر "أشكر اتحاد الكرة وأحمد مجاهد على ثقتهم. كل أعضاء الجهاز يحبون بعضهم وعلاقتنا رائعة، وتلك من أهم المميزات".

حارس مصر التاريخي أتم "سننتظر وصول كارلوس كيروش وسنعقد اجتماعا هاما لتحديد مهام الفترة المقبلة. أقول للجماهير المصرية لا تقلقوا".

عصام الحضري أحد لاعبي منتخب مصر التاريخيين خلال الفترة من 1996 إلى 2018.

صاحب الـ48 عاما خاض 159 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. حقق فيها ألقاب كأس الأمم الإفريقية 4 مرات، أعوام 1998، و2006، و2008، و2010.

وشارك في كأس العالم، كأكبر حارس يشارك ويتصدى لركلة جزاء في تاريخ كأس العالم.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي ليبيا خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل، والتي ستشهد الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.