كيروش: أقبل دعوة مصر لتدريب منتخبها.. سأستخدم خبراتي لتحقيق أهداف هذا البلد المرموق

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 18:06

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

أعرب كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن فخره بتوليه مسؤولية تدريب الفراعنة خلفا لحسام البدري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء تولي البرتغالي كيروش منصب المدير الفني للفراعنة.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري لأكون مدرب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم"0.

أخبار متعلقة
أقوى تصريحات كيروش.. "على كارباخال النظر لزميله الذي أبعد صلاح عن كأس العالم" 5 ملامح من شخصية كيروش.. نظرة رومانسية والعمل على مشروع و"لا تتدخل في قراراته" في الجول يكشف – كواليس التعاقد مع كيروش.. "ترشيح فينجادا" مدرب مصر - كيروش.. مساعد فيرجسون وقبطان جالاكتيوس 1 الغارقة.. وخبرة كأس العالم كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر

وواصل "أود أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد".

وأتم كيروش "هيا بنا إلى المستقبل".

وكشف اتحاد الكرة عن الجهاز الفني المعاون لكارلوس كيروش في تدريب منتخب مصر وجاء كالآتي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل.

على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

كيروش مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيروش: أقبل دعوة مصر لتدريب منتخبها.. سأستخدم خبراتي لتحقيق أهداف هذا البلد المرموق 13 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكي مايكل تومسون لتدعيم فريق الرجال 31 دقيقة | رياضات أخرى
أقوى تصريحات كيروش.. "على كارباخال النظر لزميله الذي أبعد صلاح عن كأس العالم" ساعة | منتخب مصر
4 ملامح من شخصية كيروش.. نظرة رومانسية والعمل على مشروع و"لا تتدخل في قراراته" ساعة | منتخب مصر
لاعبو الزمالك يحصلون على لقاح فيروس كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – كواليس التعاقد مع كيروش.. "ترشيح فينجادا" 2 ساعة | منتخب مصر
السوبر المصري في برج العرب 3 ساعة | الدوري المصري
كامافينجا: المال ليس العامل الأهم ولكن تحقيق حلم الطفولة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 2 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك