كيروش: أقبل دعوة مصر لتدريب منتخبها.. سأستخدم خبراتي لتحقيق أهداف هذا البلد المرموق

أعرب كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن فخره بتوليه مسؤولية تدريب الفراعنة خلفا لحسام البدري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء تولي البرتغالي كيروش منصب المدير الفني للفراعنة.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري لأكون مدرب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم"0.

وواصل "أود أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد".

وأتم كيروش "هيا بنا إلى المستقبل".

I want to express my commitment to use the best of my experience and knowledge to fulfill the goals and dreams of such a prestigious Football Country with passionate and dedicated supporters. To the future CQ — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) September 8, 2021

وكشف اتحاد الكرة عن الجهاز الفني المعاون لكارلوس كيروش في تدريب منتخب مصر وجاء كالآتي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل.

على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.