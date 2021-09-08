كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكي مايكل تومسون لتدعيم فريق الرجال الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 17:47 كتب : FilGoal مايكل تومسون - كرة سلة كرة سلة الأهلي مايكل تومسون نرشح لكم أخر الأخبار كيروش: أقبل دعوة مصر لتدريب منتخبها.. سأستخدم خبراتي لتحقيق أهداف هذا البلد المرموق 12 دقيقة | منتخب مصر كرة سلة - الأهلي يضم الأمريكي مايكل تومسون لتدعيم فريق الرجال 31 دقيقة | رياضات أخرى أقوى تصريحات كيروش.. "على كارباخال النظر لزميله الذي أبعد صلاح عن كأس العالم" ساعة | منتخب مصر 4 ملامح من شخصية كيروش.. نظرة رومانسية والعمل على مشروع و"لا تتدخل في قراراته" ساعة | منتخب مصر لاعبو الزمالك يحصلون على لقاح فيروس كورونا 2 ساعة | الدوري المصري في الجول يكشف – كواليس التعاقد مع كيروش.. "ترشيح فينجادا" 2 ساعة | منتخب مصر السوبر المصري في برج العرب 3 ساعة | الدوري المصري كامافينجا: المال ليس العامل الأهم ولكن تحقيق حلم الطفولة 3 ساعة | الدوري الإسباني التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. كيروش: أقبل دعوة مصر لتدريب منتخبها.. سأستخدم خبراتي لتحقيق أهداف هذا البلد المرموق كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 4 ملامح من شخصية كيروش.. نظرة رومانسية والعمل على مشروع و"لا تتدخل في قراراته" في الجول يكشف – كواليس التعاقد مع كيروش.. "ترشيح فينجادا" ضياء السيد لـ في الجول: قادرون على عبور المرحلة الصعبة مع منتخب مصر الأكثر مشاهدة 1 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 2 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان أمس اليوم غدا تصفيات كأس العالم - إفريقيا 0 أنجولا 1 ليبيا انتهت تصفيات كأس العالم - إفريقيا 0 زامبيا 2 تونس انتهت تصفيات كأس العالم - آسيا 0 عمان 1 السعودية انتهت تصفيات كأس العالم - آسيا 1 سوريا 1 الإمارات انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 أذربيجان 3 البرتغال انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - كوسوفو - إسبانيا لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - أيسلندا - ألمانيا لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - إيطاليا - ليتوانيا لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - بولندا - إنجلترا لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا - بيلاروسيا - بلجيكا لم تبدأ 20:45 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - البرازيل - بيرو لم تبدأ 02:30 قد ينال إعجابك