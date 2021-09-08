أقوى تصريحات كيروش.. "على كارباخال النظر لزميله الذي أبعد صلاح عن كأس العالم"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربا لمنتخب مصر خلفا لحسام البدري.

كل مدرب يكون له معالم وأسلوب سواء على المستوى الفني أو على مستوى الشخصية. قد تظهر تلك الملامح أحيانا من تصريحات ينطق بها على مدار مسيرته تظهر كيفية تفكير وملامح شخصية المدرب.

يحترم الأساطير والمنافسين

دائما ما تظهر تصريحات كارلوس كيروش احترامه الكبير لخصومه واحترامه لأساطير كرة القدم على مر العصور.

"على الفيفا منع ميسي من لعب كرة القدم حتى التأكد بأنه بشري".

أثنى كيروش على ليونيل ميسي خلال حواره مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمي، وذلك بعد مباراة منتخب إيران مع الأرجنتنين في كأس العالم 2014.

في تلك الفترة كان كيروش يقود منتخب إيران وخسر أمام الأرجنتين بهدف دون مقابل أحرزه ميسي في الدقيقة الأخيرة بتسديدة رائعة بعدما قدم منتخب إيران مباراة قوية وصمد بها حتى اقتراب صافرة النهاية.

وعلل حينها كيروش كلامه بأنه يحزن في الطبيعي من الهزيمة ولكن عندما تأتي على يد لاعب مثل ميسي، تكون مثل اللحظات السحرية.

"البرتغال لديها منتخب وطني يسمى كرستيانو رونالدو، ومجموعة من اللاعبين الذين يركضون أمامه".

هذا ما قاله كيروش بعد فوز البرتغال على هولندا بهدفين مقابل هدف في يورو 2012، بعدما سجل رونالدو هدفي الفوز.

كيروش لم يكن سعيدا بأداء منتخب بلاده على الرغم من الفوز، لإنه كان يرى بأن المنتخب يعتمد فقط على رونالدو وهذا ما لم يعجبه لإن الفريق يجب أن يلعب بشكل واحد وأسلوب منوع.

"اللعب مع سكولز يشبه اللعب بالضوء"

سكولز كان واحد من الذين تدربوا على يد كيروش، حينما كان المدرب البرتغالي مساعدا لأليكس فيرجسون في تدريب مانشستر يونايتد.

كيروش يحاول دائما جذب حب اللاعبين الذين يدربهم ويحاول الإشادة بهم أمام الإعلام.

"لا يمكننا استبدال اللاعبين العظام مثل بيليه ومارادونا وروي كين وإزيبيو، ولكن يجب صناعة لاعبين جدد في فرق جديدة وهكذا تمضي اللعبة قدما".

تصريح آخر يدل على احترام كيروش لأساطير كرة القدم وإشادته الدائمة بهم، وهذا ما قاله كيروش في 2005 عندما كان مساعدا في مانشستر يونايتد.

كان كيروش يشيد بروي كين لاعب مانشستر يونايتد حينها ويعتبره أحد أساطير اللعبة مثل بيليه ومارادونا وإزيبيو ولكن مشددا بأنه لن يستبدل تلك الأساطير ولكنه قد صنع أسطورته الخاصة، مؤكدا بأن في المستقبل يجب أن يأتي لاعبين جدد لصنع أسطورتهم الخاصة أيضا بدون النظر لإمكانية استبدال الأساطير السابقة في كرة القدم.

الإصرار على النجاح والاستماع للنقد

" لا يمكنك أن تكون محترفا أو بطلا في كرة القدم وأن تكون مستعدا فقط لمواجهة اللحظات الجميلة في الحياة، عليك أن تكون مستعدا للتغلب على اللحظات السيئة وتقبل النقد والتعلم منه، ولكنني مقتنع بأن بعض القمامة التي تقال عنا ستجعلنا أقوى فقط".

أحد تصريحات كيروش أثناء فترة وجوده في مانشستر يونايتد والتي يستعد فيها لتقبل النقد حتى لو لم يكن حقيقيا من وجهة نظره ولكنه أكد بأن ذلك النقد سيجعل الفريق أقوى ولن يؤثر بالسلب.

الدفاع عن لاعبيه

"على كارباخال أن ينظر لزميله الذي أبعد صلاح عن كأس العالم"

بعد مباراة إيران وإسبانيا في كأس العالم والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل خرج داني كارباخال واتهم لاعبي إيران بتضييع الوقت أثناء المباراة واتدعاء الإصابة.

لكن كيروش رد على كارباخال مستدلا بإصابة محمد صلاح التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول والتي أبعدته عن أول مباراة في كأس العالم بعد تدخل راموس عليه والذي أخرجه مصابا من المباراة.

وشدد كيروش على عنف لاعبي منتخب إسبانيا خلال المباراة مؤكدا بأن أربع لاعبين قد تعرضوا للإصابة خلال المباراة ولم يكونوا يدعونها لإن مدافعين إسبانيا استخدموا العنف لإيقاف هجمات إيران المرتدة.