لاعبو الزمالك يحصلون على لقاح فيروس كورونا

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري والعمال على لقاح فيروس كورونا ظهر اليوم الأربعاء، بمستشفى وادي النيل في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وحسين السيد عضو اللجنة.

ووجه حسين لبيب الشكر للدكتور حازم خميس مدير المستشفى ومنحه شعار النادي.

وكان الزمالك سبق ووقع بروتوكول تعاون مع مستشفى وادي النيل.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن حصول الجميع على لقاح كورونا في إطار خطة الجهاز الطبي التي يطبقها للتعامل مع فيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد حصولهم على اللقاح.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس بصورة طبيعية بعد الحصول على راحة اليوم.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته يوم الأحد الماضي بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب نهاية مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر يوم 2 أكتوبر المقبل.