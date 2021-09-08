في الجول يكشف – كواليس التعاقد مع كيروش.. "ترشيح فينجادا"

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 15:26

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

أتم اتحاد الكرة المصري التعاقد مع كارلوس كيروش، لخلافة حسام البدري، في تدريب منتخب مصر، خلال اليومين الماضيين، بناء على ترشيح المدير الفني للاتحاد، مواطن كيروش البرتغالي نيلو فينجادا.

وعلم FilGoal.com أن فينجادا الذي عمل مساعدا لكيروش إبان تدريبه لمنتخب شباب البرتغال مطلع تسعينيات القرن الماضي، مع جيل ذهبي ضم أمثال لويس فيجو وروي كوستا، عرض الفكرة على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة.

ومع قبول مجاهد للفكرة وترحيبه بها، تواصل فينجادا مع كيروش، وتم الاتفاق على التعاقد.

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وكشف اتحاد الكرة عن الجهاز الفني المعاون لكارلوس كيروش في تدريب منتخب مصر وجاء كالآتي: ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل.

على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

من هو كارلوس كيروش؟

كيروش البالغ من العمر 68 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 1989 من منتخب البرتغال للشباب.

ثم تولى تدريب منتخب البرتغال الأول وبعدها نادي سبورتنج لشبونة حتى عام 1996.

وتولى أيضا تدريب منتخب الإمارات ومنتخب جنوب إفريقيا ومنتخب إيران.

وعمل كمدرب مساعد في مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون. وتولى تدريب ريال مدريد في موسم 2003/2004.

وقاد أيضا منتخب البرتغالي في كأس العالم 2010، وكانت آخر محطة تدريبية له مع منتخب كولومبيا ما بين 2019 و2020.

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كارلوس كيروش منتخب مصر
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