السوبر المصري في برج العرب

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 15:18

كتب : حسام نور الدين

محمد ناصف - أفشة - الأهلي - طلائع الجيش

أبلغ اتحاد الكرة النادي الأهلي رسميا بموعد ومكان مباراة السوبر المصري لموسم 2019/2020 أمام طلائع الجيش.

وتلقى الأهلي خطابا من اتحاد كرة القدم يبلغه بإقامة مباراة السوبر ضد طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري بملعب برج العرب في الإسكندرية. وذلك كما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء.

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وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا استمر التعادل يحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ويرتدي الأهلي زيه الأساسي في المباراة على أن يرتدي طلائع الجيش وصيف كأس مصر زيه الثاني.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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