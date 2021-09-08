بسيوني: موعد مباراة السوبر ضد الأهلي لا يناسبنا.. ولن نفرط في بسام ولاشين

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - عبد الحميد بسيوني

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أن الموعد المحدد لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي لا يناسب فريقه.

وقال بسيوني عبر إذاعة أون سبورت: "نحترم قرارات اتحاد الكرة، ولكن لا نوافق على الموعد المقترح لمباراة السوبر ضد الأهلي، ويجب احترام ظروف جميع الأندية".

وأضاف "من المعروف أن مباراة كأس السوبر تقام قبل أيام قليلة من الموسم الجديد لبطولة الدوري، فلماذا لا تقام بنفس المبدأ قبل انطلاق بطولة الدوري في 25 أكتوبر".

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وأكمل "لا يتبقى سوى 9 أيام فقط على مواجهة الأهلي، وفريق طلائع الجيش في طور التكوين، ويحتاج الفريق لتجهيزه بدنيا بعد حصول اللاعبين على فترة راحة طويلة".

وواصل "كما رحل من الفريق عدة لاعبين مثل عمرو جمال وناصر منسي وعمرو مرعي".

وتابع ساخرا "ولذلك قد نلعب بالحارس محمد بسام في خط الهجوم".

وبسؤاله في ظل هذه الظروف هل يخسر طلائع الجيش أمام الأهلي رد قائلا: "إن شاء الله تكون البطولة الأولى لطلائع الجيش في تاريخه".

وأتم تصريحاته "لم يصلنا أي عروض رسمية للثنائي محمد بسام ومهند لاشين، كما أن مجلس الإدارة رفض التفريط في الثنائي".

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن عودة النشاط الكروي المصري، بمباراة السوبر المحلي للموسم الماضي، بين الأهلي وطلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري.

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