مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: أغلقنا باب التفاوض مع جالاتا سراي حول ديانج

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 14:30

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي - صنداونز

شدد مصدر مطلع بالنادي الأهلي، عن إغلاق الأحمر لباب التفاوض مع جالاتا سراي حول إمكانية رحيل أليو ديانج للنادي التركي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "جالاتا سراي لم يستجب لطلباتنا المادية، وطلبوا تقسيط المبالغ التي عرضوها على مدد زمنية طويلة جدا".

وأردف "أكبر مبلغ وصل له جالاتا سراي كان 5 مليون دولار، ليست جاهزة للدفع على 3 دفعات حتى. لم يصلوا للرقم الذي طلبناه ولم يوفروا آلية محددة بفترات قصيرة المدى للسداد، لذلك رفضنا الاستمرار في المفاوضات".

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وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، كشف مصدر مقرب من المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن تقدم جالاتا سراي التركي لعرض جديد لضم اللاعب.

اللاعب المالي صاحب الـ23 عاما انضم الموسم الماضي قادما من مولودية الجزائر مقابل 1.1 مليون يورو.

وشارك ديانج مع الأهلي في 90 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 7 وحصد 5 ألقاب.

الأهلي أليو ديانج جالاتا سراي
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