كونيا سبور يضم كوكا

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يحتفل بهدف أولمبياكوس في سيسكا موسكو وديا

أعلن نادي كونيا سبور التركي عن حصوله على خدمات المهاجم المصري، أحمد حسن "كوكا".

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

قونيا سبور

ولم يعلن النادي التركي أي تفاصيل عن الصفقة سوى الإعلان عن إتمامها عبر تويتر.

ويحتل كونيا سبور المركز الخامس في الدوري التركي بعد 4 جولات، برصيد 7 نقاط، وحل في المركز الـ 11 في الدوري الموسم الماضي.

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وخاض كوكا موسمه الرابع مع أولمبياكوس الذي انضم له في 2018 قادما من براجا.

ولعب كوكا (28 عاما) معارا من براجا لأولمبياكوس مرتين قبل أن يحصل الأخير على خدماته نهائيا في 2020 مقابل مليوني يورو.

وشارك كوكا في 95 مباراة مع أولمبياكوس وسجل 38 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.

وانضم كوكا لمعسكر منتخب مصر الأخير الذي لعب فيه ضد أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

وجلس كوكا بديلا في المباراتين اللتين حصد فيهما الفراعنة 4 نقاط.

وينضم كوكا، لكريم حافظ الذي يلعب في مالاتيا سبور، وأحمد ياسر ريان الذي يلعب في ألتاي سبور، ومصطفى محمد في جالاتا سراي.

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