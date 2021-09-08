إيقاف دي ماريا 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 13:24
كتب : FilGoal
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان لمدة 3 مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
أنخل دي ماريا
النادي : باريس سان جيرمان
وجاء ذلك بعدما تعرض اللاعب الأرجنتيني للطرد أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي البطولة في الموسم الماضي.
وتعرض دي ماريا للطرد بعدما دخل في مشادة مع فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي.
وذكرت شبكة أخبار "كنال سبورتس" الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي وقع عقوبة مغلظة عليه لما بدر منه تجاه فيرناندينيو.
وبذلك يغيب دي ماريا عن أول 3 مباريات لباريس سان جيرمان في دور المجموعات، من بينهم مواجهة مانشستر سيتي يوم 28 سبتمبر الجاري.
وكان مانشستر سيتي تفوق على باريس سان جيرمان في نصف النهائي، قبل أن يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.
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