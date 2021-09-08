أحمد حسن مكي لـ في الجول: سأحدد وجهتي المقبلة خلال أسبوع بعد الرحيل من المقاولون

كشف أحمد حسن مكي مهاجم المقاولون العرب السابق عن كواليس رحيله عن صفوف ذئاب الجبل بعد نهاية الموسم الماضي.

وقال مكي لـFilGoal.com: "وقعت لنادي المقاولون في يناير الماضي بشكل حر حتى نهاية الموسم فقط وانتهى تعاقدي".

وأضاف "أمتلك أكثر من عرض وسأدرسهم جيدا وخلال أسبوع سوف أتخذ قراري وأحدد وجهتي المقبلة".

وواصل "في بداية انضمامي للمقاولون الأمور لم تكن على ما يرام ولعبت 3 مباريات فقط ثم تعرضت للإصابة وابتعدت عن المشاركة".

وتابع "شاركت في آخر 5 مباريات بشكل أساسي وحققنا 4 انتصارات وأنهيت الموسم بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "ولكن حدثت أمور جعلتي لا أسعى للاستمرار ولا أحب التحدث عنها، وأتمنى التوفيق للمقاولون".

ولعب أحمد حسن مكي البالغ من العمر 34 عاما 6 مباريات فقط في الدوري المصري الموسم الماضي سجل خلالها هدفا.