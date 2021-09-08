أحمد حسن مكي لـ في الجول: سأحدد وجهتي المقبلة خلال أسبوع بعد الرحيل من المقاولون

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 12:53

كتب : أحمد شاكر

أحمد حسن مكي

كشف أحمد حسن مكي مهاجم المقاولون العرب السابق عن كواليس رحيله عن صفوف ذئاب الجبل بعد نهاية الموسم الماضي.

أحمد حسن مكي

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وقال مكي لـFilGoal.com: "وقعت لنادي المقاولون في يناير الماضي بشكل حر حتى نهاية الموسم فقط وانتهى تعاقدي".

وأضاف "أمتلك أكثر من عرض وسأدرسهم جيدا وخلال أسبوع سوف أتخذ قراري وأحدد وجهتي المقبلة".

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وواصل "في بداية انضمامي للمقاولون الأمور لم تكن على ما يرام ولعبت 3 مباريات فقط ثم تعرضت للإصابة وابتعدت عن المشاركة".

وتابع "شاركت في آخر 5 مباريات بشكل أساسي وحققنا 4 انتصارات وأنهيت الموسم بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "ولكن حدثت أمور جعلتي لا أسعى للاستمرار ولا أحب التحدث عنها، وأتمنى التوفيق للمقاولون".

ولعب أحمد حسن مكي البالغ من العمر 34 عاما 6 مباريات فقط في الدوري المصري الموسم الماضي سجل خلالها هدفا.

المقاولون أحمد حسن مكي
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