هل يبقى ديانج في الأهلي؟ رومانو: جالاتا سراي يقترب من ضم لاعب وسط برازيلي

كشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، عن اقتراب جالاتا سراي التركي من ضم جوستافو أسونساو لاعب وسط فاماليساو البرتغالي، قبل 10 ساعات من انتهاء السوق الصيفي في تركيا.

ويلعب أسونساو في خط الوسط، ولعب مباراتين مع المنتخب الأولمبي البرازيلي.

وقال رومانو إن الصفقة تنتظر إتمام الكشف الطبي فقط، بعد اتفاق الناديين واللاعب على بنود الانتقال والبنود الشخصية.

لماذا يعد هذا الخبر هاما للسوق المصري؟

لأن جالاتا سراي ارتبط بضم أليو ديانج من الأهلي، بل وقدم له عرضا جديدا أمس الثلاثاء حسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب.

Gustavo Assunçao will join Galatasaray on Turkish #DeadlineDay, today. The agreement has been reached with Famaliçao and contract until June 2025. Medical pending and then… here-we-go. 🟡🔴 #Galatasaray There’s no way for Amadou Diawara or Gedson Fernandes. Never been close. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2021

كذلك، كان جالاتا سراي قد ارتبط بالتعاقد مع محمد النني، لكن رفض أرسنال التفريط في اللاعب بشكل مجاني أوقف الصفقة بحسب عدد من التقارير التركية.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، كشف مصدر مقرب من المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن تقدم جالاتا سراي التركي لعرض جديد لضم اللاعب.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "جالاتا سراي قدم عرضا جديدا لـ الأهلي خلال الساعات الماضية بخيارين يمكنان النادي التركي من الحصول على اللاعب المالي".

وأردف "الخيار الأول هو شرائه مباشرة بـ 6 مليون يورو".

وشدد "الخيار الثاني هو استعارته لمدة عام بمبلغ ضئيل مع خيار لشرائه نهائيا بعد ذلك بـ 8 مليون يورو".

وأتم " جالاتا سراي مازال ينتظر رد الأهلي على العرض".

اللاعب المالي صاحب الـ23 عاما انضم الموسم الماضي قادما من مولودية الجزائر مقابل 1.1 مليون يورو.

وشارك ديانج مع الأهلي في 90 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 7 وحصد 5 ألقاب.