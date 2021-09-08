مصدر من المريخ السوداني لـ في الجول: فوجئنا بوصول البطاقة الدولية لـ سيف تيري للاتحاد المصري

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 12:46

كتب : محمد عبد العظيم

سيف تيري مهاجم السودان

كشف مصدر مسؤول في المريخ السوداني عن تفاجئ النادي بوصول البطاقة الدولية للاعب سيف تيري إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لإكمال انتقاله لصفوف فاركو.

سيف تيري

النادي : المريخ

فاركو

ووقع المهاجم السوداني مع نادي فاركو لينضم للفريق الصاعد حديثا للدوري المصري. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبا. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم نوافق على إرسال بطاقة سيف تيري الدولية وفوجئنا بوصولها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم".

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وأضاف "وذلك بالرغم من تقدمنا بشكوى ضد اللاعب الذي سافر إلى مصر دون علمنا ورفض السفر معنا إلى أوغندا ورفض تسليم جواز سفره".

وأكمل "علمنا أن اللاعب يتفاوض مع فاركو منذ يوليو الماضي دون علم النادي، لذلك سنتقدم بشكوى ضد وضد نادي فاركو للفيفا فور توقيع العقود".

وأكد مصدر من نادي المريخ في تصريحات لـFilGoal.com: "سنخاطب اتحاد الكرة المصري لتقديم شكوى ضد سيف تيري مهاجم الفريق الذي سافر دون إذننا للتوقيع مع فريق مصري".

سيف تيري هو المهاجم الأساسي لمنتخب السودان، والذي يقدم مستوى رائعا خلال الفترة الأخيرة.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى المريخ عام 2019 قادما من فريق هلال أُبيض.

ويملك سيف تيري 20 مباراة دولية رفقة منتخب السودان. سجل فيهم 8 أهداف دولية.

سيف تيري فاركو المريخ
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