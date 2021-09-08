ديلي ميل: كأس العالم للأندية قد يُنقل من اليابان

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 12:38

كتب : عبد الرحمن فوزي

كأس العالم للأندية

كشفت صحيفة ديلي ميل عن إمكانية نقل كأس العالم للأندية من اليابان بسبب التأثير المستمر لفيروس كورونا.

يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حضور المشجعين للبطولات التي تقام تحت تنظيمه، وهو ما من الصعب حدوثه في اليابان، إذ أن البلاد تمر بالموجة الخامسة من فيروس الإصابات بفيروس كورونا مع قلة نسبة التطعيمات.

وفقا لجريدة "ديلي ميل" فإن القيادة السياسية في اليابان غاضبة من تعامل الحكومة اليابانية مع الوباء بما في ذلك قرارها بالمضي قدما في إقامة دورة الألعاب الأولمبية.

لذلك فمن غير المرجح أن تقرر الحكومة اليابانية إقامة البطولة بحضور الجماهير في شهر ديسمبر المقبل.

قطر هي البديل الأقرب لاستضافة البطولة في حال سحب التنظيم من اليابان، باعتبار أن قطر قد استضافت النسخة الماضية بنجاح وبحضور الجماهير.

رؤية فيفا لكأس العالم للأندية قد تأثرت بالسلب بالفعل بسبب فيروس كورونا بعدما أجبر على تأجيل إقامة النظام الجديد لكأس العالم للأندية والذي كان مقرر له أن يقام في الصين في شهر يونيو الماضي بمشاركة 24 فريق.

ومن المقرر في حال لم يتم التأجيل أن يقام كأس العالم للأندية في الفترة ما بين 9 إلى 19 ديسمبر المقبل.

وتأهلت ثلاثة فرق حتى الآن للنسخة المقبلة من البطولة وهم، الأهلي من قارة إفريقيا، وتشيلسي من أوروبا، وأوكلاند سيتي من أوقيانوسيا.

كأس العالم للأندية اليابان
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