دكرنس لـ في الجول: الأهلي اقترب من ضم مهاجمنا.. يتابعه منذ 2018

كشف الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، عن اقتراب الأهلي من ضم مهاجم فريقه الشاب، عمر البكري.

وقال إبراهيم لـ FilGoal.com: "عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي تواصل معي لضم اللاعب، والأهلي يتابعه منذ عام 2018".

وأوضح "اللاعب صاحب الـ 20 عاما تألق في هذه الفترة، وانضم لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، وتم تصعيده للفريق الأول في دكرنس منذ 3 سنوات".

وكشف "البكري، الملقب بـ بيبو، يلعب على الجناح ومركز صانع الألعاب، بجانب كونه مهاجما".

وضم الأهلي حتى الآن 5 صفقات، هم بيرسي تاو ولويس ميكيسيون وكريم فؤاد وحسام حسن ومصطفى البدري.