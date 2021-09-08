مدربوه السابقون يروون لـ في الجول: حكاية شبانة.. "سيحجز مكانا أساسيا في الزمالك"

رحلة طويلة خاضها محمود شبانة، مدافع أسوان المنتقل إلى الزمالك، قبل أن ينضم للأبيض بداية من الموسم الجديد.

محمود شبانة النادي : الزمالك الزمالك

عبر فرق كثيرة في الدرجة الثانية، وتمثيل منتخب مصر للشباب، ومزاملة مدافع الزمالك الحالي، يروي مدربو شبانة السابقون قصة اللاعب صاحب الـ 26 عاما.

"عندما انضم شبانة لاختبارات مواليد 1995 في نادي الزرقا، حيث أنه من منطقة كفر المياسرة في المدينة، لم يكن فنيا في أعلى مستوى، لكن جسديا كان ممتازا. طلبت تسجيله ورأيت أنه سيكون لاعبا كبيرا". هكذا بدأ شحتة علي، مدرب فريق مواليد 1995 في قطاع الناشئين آنذاك بنادي الزرقا.

يرى علي أن شبانة "يستوعب كل التعليمات، وهذا ما سيجعله لاعبا كبيرا".

وحكى: "في أول مباراة ضد منتخب السويس، سجل هدفا في مرماه في أول ربع ساعة، لكنه عاد وسجل والتعادل للفريق".

وأضاف "عملنا على تطوير أداءه في التمرير الخلفي والكرات العالية، واستطاع أن يحجز مكانا أساسيا لأنه لاعب ذكي لا يبيع نفسه للمهاجم بسهولة، ويتوقع قطع الكرات ولكن الأهم أنه أخلاقيا لاعب ممتاز لا يثير مشاكل أثناء مشاركته أو ابتعاده".

وأكمل "خضنا لقاء وديا أمام بتروجت وشاهده رمضان السيد مدير القطاع هناك في ذلك التوقيت فأعجب بقدراته وطالب ببقاءه أسبوع مع الفريق، بعد ذلك حصلوا على خدمات اللاعب بطريقة غير قانونية بحصولهم على الإستغناء من نادي طلخا رغم قيده في الزرقا واستمر قيده معنا ومعهم حتى قدمنا شكوانا ضد اللاعب".

أما إمام شاهين مدرب بنادي بتروجت فيقول: "قمنا باختيار محمود شبانة في عمر 16عاما، بعد اختبارات خضع لها وكان تابعا لناد في المنصورة وحصلنا على أوراقه وقمنا بقيده. اللاعب كان يمتاز بالقوة الجسدية ولكن كان يعيبه البطئ وعملنا معه على تجاوز البطئ بتركيزه الشديد والقوة".

وأكمل "شارك في كل المراحل السنية فأنضم لمنتخب مصر مواليد 1995 بقيادة علاء ميهوب، جيل ضم أمثال يوسف إبراهيم (أوباما) ومحمود حمدي (الونش) ومحمد مجدي (أفشة)، وتم تصعيده للفريق الأول مع مختار مختار ثم تعرض للإصابة بقطع بالرباط الصليبي".

بعد ذلك، رحل شبانة من بتروجت وانضم لنادي مصر آنذاك، الذي أصبح زد في وقت لاحق.

ولكن يروي أيمن المزين مدرب الأسيوطي، قبل أن يصبح بيراميدز، في الدرجة الثانية: "شبانة رحل من بتروجت وانتقل لنادي مصر ولكن لم يتم قيده فجاء لنا وشاهدته لمرة واحدة في التدريب فقررت التعاقد معه ليتم قيده في الفريق ويشارك مع الفريق في مجموعة الصعيد موسم 2016-2017 ويشارك في معظم مباريات الفريق وحققنا الصعود للدوري الممتاز".

وأكمل "شبانة يمتاز بالطول وإجادة الكرات العالية ونحن في الصعيد نخوض لقاءات تشهد كرات عالية كثيرة فكان يجيد خلالها كما يجيد التمرير من الخلف والذكاء في المواجهة كما يجيد اللعب بالرأس في الزيادة الهجومية ويصنع لك الفارق إذا كانت المباراة مغلقة، بالإضافة إلى الأخلاق فلا يفتعل مشكلة في الملعب أو لو كان جالسا على دكة الإحتياطي، لديه إستيعاب سريع ولا يناقشك في قراراتك".

وكشف "أوصيت ببقاء شبانة مع الفريق في الدوري الممتاز في تقريري لمالك النادي آنذاك محمود الأسيوطي ولكن على ماهر رفض قيده".

وأكمل المزين "بعد صعودي مع الأسيوطي أنتقلت لتدريب نادي مصر في موسم 2017-2018 وقمنا بشراء شبانة بعد علمي بنيتهم بعدم قيده وشارك مع محمد عبد الغني في خط الدفاع، وتألق الثنائي خلال الدوري ومباريات كأس مصر بعد الفوز على إنبي والهزيمة من الإسماعيلي في آخر دقائق المباراة

ليرحل محمد عبد الغني في يناير 2018 إلى الزمالك وينتقل محمود شبانة إلى إنبي عقب نهاية الموسم ثم عاد وشارك مع نادي مصر في الدوري الممتاز وبعد هبوط الفريق للدرجة الثانية أنتقل لنادي أسوان ثم الزمالك".

وشدد "أخلاق محمود شبانة وتفكيره ستكون تمهيدا لحجز مكانه في الزمالك ثم على المستوى الدولي".