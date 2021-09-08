كومان: أريد البقاء في برشلونة سنوات عديدة.. ولم أندم على رحيل جريزمان وسواريز

شدد رونالد كومان مدرب برشلونة على أن رحيل أنتوان جريزمان ولويس سواريز عن الفريق قد جاء بموافقته.

ورحل جريزمان لصفوف أتيلتكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء، وعوضت إدارة النادي رحيله بالتعاقد مع لوك دي يونج مهاجم إشبيلية.

وأجرى كومان حوارا مع صحيفة سبورت الإسبانية، حيث قال: "أخبرت النادي أنهم إذا كانوا بحاجة شديدة للبيع والحصول على الأموال، فيمكن بيع إيمرسون لأننا نمتلك ديست ومينجيزا وحتى سيرجي روبيرتو".

وأردف "مع جريزمان كان الأمر نفسه مع قدوم اليوم الأخير وعدم وجود حل، كان لدى جريزمان عقد كبير جدا، وإذا غادر فسيساعد في تحسين الوضع المالي لهذا السبب وافقت على رحيله".

هل كان التعاقد مع لوك دي يونج ارتجالي؟ "لا لأنني تحدثت معه منذ بداية أغسطس لدراسة إمكانية ضمه، أردت مهاجما مختلفا عما كان لدي وفكرت فيه لأنني أعرفه جيدا".

وأكمل "في الحقيقة كنت أسأل كيف من الممكن ألا يكون لبرشلونة مهاجم مثله، سيعطينا المزيد من المتغيرات خاصة لامكانياته في ألعاب الهواء، سعيد جدا بتوقيعه".

هل ندمت على رحيل سواريز بعد تألقه مع أتليتكو مدريد وفوزه بالدوري؟ "أسف لا، برشلونة تعاقدوا معي لتغيير بعض الأشياء في الفريق، وفكرنا أنه سيكون من الإيجابي لو رحل سواريز، ولكن فكرنا أن رحيله كان سيكون ليوفنتوس وليس أتليتكو مدريد، لكن يجب ألا تندم على قرار اتخذته لصالح الفريق".

وأوضح "بالتأكيد أنا منفتح ومتحمس لتمديد عقدي والاستمرار في برشلونة لسنوات عديدة، على الرغم من اللحظات الصعبة في النادي، ولكن أعتقد أنه بفضل قراراتنا والطاقم التدريبي والمواهب التي نمتلكها سيحظى النادي بمستقبل قريب وكبير، وأتمنى أن أظل مدربا خلال أربع أو خمس سنوات".

وكشف "لدي آمال كبيرة في عودة أنسو فاتي، أعرفه جيدا وأعرف ما يمكن أن يقدمه لنا، على أي حال لا يتعين عليك التعامل معه باستعجال ولكن بعدم المخاطرة لا داعي للاندفاع ولا يزال هناك الكثير للعمل به، الشيء نفسه ينطبق على كوتينيو".

ماذا تتوقع من ديمبيلي؟ "أولا أن يمدد تعاقده لإنها السنة الأخيرة له ومن المهم أن له وللنادي أن يمدد تعاقده، ديمبيلي لاعب جيد جدا إذا كان جسديا بخير، لديه سرعة رائعة ويستطيع اللعب على كلا الجناحين، حينما يتعافى سيكون لاعب حيوي للفريق".

هل يمكنك أن تطمح للفوز بجميع الألقاب؟ "يجب أن نكون واقعيين، ولكن أنا متفائل جدا وطموح".

وحصل برشلونة على سبع نقاط في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المركز الأول.