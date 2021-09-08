كومان: أريد البقاء في برشلونة سنوات عديدة.. ولم أندم على رحيل جريزمان وسواريز

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 11:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

رونالد كومان - برشلونة

شدد رونالد كومان مدرب برشلونة على أن رحيل أنتوان جريزمان ولويس سواريز عن الفريق قد جاء بموافقته.

ورحل جريزمان لصفوف أتيلتكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء، وعوضت إدارة النادي رحيله بالتعاقد مع لوك دي يونج مهاجم إشبيلية.

وأجرى كومان حوارا مع صحيفة سبورت الإسبانية، حيث قال: "أخبرت النادي أنهم إذا كانوا بحاجة شديدة للبيع والحصول على الأموال، فيمكن بيع إيمرسون لأننا نمتلك ديست ومينجيزا وحتى سيرجي روبيرتو".

أخبار متعلقة
بيانيتش وكومان.. أزمة من النظرة الأولى كومان تحت النيران.. بيانيتش ليس أول من يهاجمه سبورت تكشف عن شروط لابورتا لتمديد تعاقد كومان بيانيتش: كومان لم يحترمني.. ولا أعرف كيف قام سان جيرمان بكل ذلك

وأردف "مع جريزمان كان الأمر نفسه مع قدوم اليوم الأخير وعدم وجود حل، كان لدى جريزمان عقد كبير جدا، وإذا غادر فسيساعد في تحسين الوضع المالي لهذا السبب وافقت على رحيله".

هل كان التعاقد مع لوك دي يونج ارتجالي؟ "لا لأنني تحدثت معه منذ بداية أغسطس لدراسة إمكانية ضمه، أردت مهاجما مختلفا عما كان لدي وفكرت فيه لأنني أعرفه جيدا".

وأكمل "في الحقيقة كنت أسأل كيف من الممكن ألا يكون لبرشلونة مهاجم مثله، سيعطينا المزيد من المتغيرات خاصة لامكانياته في ألعاب الهواء، سعيد جدا بتوقيعه".

هل ندمت على رحيل سواريز بعد تألقه مع أتليتكو مدريد وفوزه بالدوري؟ "أسف لا، برشلونة تعاقدوا معي لتغيير بعض الأشياء في الفريق، وفكرنا أنه سيكون من الإيجابي لو رحل سواريز، ولكن فكرنا أن رحيله كان سيكون ليوفنتوس وليس أتليتكو مدريد، لكن يجب ألا تندم على قرار اتخذته لصالح الفريق".

وأوضح "بالتأكيد أنا منفتح ومتحمس لتمديد عقدي والاستمرار في برشلونة لسنوات عديدة، على الرغم من اللحظات الصعبة في النادي، ولكن أعتقد أنه بفضل قراراتنا والطاقم التدريبي والمواهب التي نمتلكها سيحظى النادي بمستقبل قريب وكبير، وأتمنى أن أظل مدربا خلال أربع أو خمس سنوات".

وكشف "لدي آمال كبيرة في عودة أنسو فاتي، أعرفه جيدا وأعرف ما يمكن أن يقدمه لنا، على أي حال لا يتعين عليك التعامل معه باستعجال ولكن بعدم المخاطرة لا داعي للاندفاع ولا يزال هناك الكثير للعمل به، الشيء نفسه ينطبق على كوتينيو".

ماذا تتوقع من ديمبيلي؟ "أولا أن يمدد تعاقده لإنها السنة الأخيرة له ومن المهم أن له وللنادي أن يمدد تعاقده، ديمبيلي لاعب جيد جدا إذا كان جسديا بخير، لديه سرعة رائعة ويستطيع اللعب على كلا الجناحين، حينما يتعافى سيكون لاعب حيوي للفريق".

هل يمكنك أن تطمح للفوز بجميع الألقاب؟ "يجب أن نكون واقعيين، ولكن أنا متفائل جدا وطموح".

وحصل برشلونة على سبع نقاط في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المركز الأول.

برشلونة رونالد كومان
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف – كواليس التعاقد مع كيروش.. "ترشيح فينجادا" 32 دقيقة | منتخب مصر
السوبر المصري في برج العرب 41 دقيقة | الدوري المصري
كامافينجا: المال ليس العامل الأهم ولكن تحقيق حلم الطفولة 41 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب مصر - كيروش.. مساعد فيرجسون وقبطان جالاكتيوس 1 الغارقة.. وخبرة كأس العالم 56 دقيقة | منتخب مصر
ضياء السيد لـ في الجول: قادرون على عبور المرحلة الصعبة مع منتخب مصر 57 دقيقة | منتخب مصر
كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
بسيوني: موعد مباراة السوبر ضد الأهلي لا يناسبنا.. ولن نفرط في بسام ولاشين ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: أغلقنا باب التفاوض مع جالاتا سراي حول ديانج ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 3 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك