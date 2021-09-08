رامي صبري لـ في الجول: وقعت لـ فاركو وأنضم لهم الموسم المقبل

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 11:19

كتب : أحمد شاكر

رامي صبري

أعلن رامي صبري قائد ومدافع إنبي، انضمامه لنادي فاركو، بداية من الموسم المقبل.

وقال صبري لـ FilGoal.com: "وقعت لنادي فاركو وأنضم لهم الموسم المقبل".

ويبلغ صبري من العمر 34 عاما.

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ويلعب صبري لإنبي منذ موسم 2008/2009.

وخاض صبري مع إنبي 246 مباراة رسمية، وسجل 31 هدفا.

وضم فاركو الصاعد حديثا للدوري المصري حتى الآن 7 صفقات.

وسبق صبري في الانضمام لفاركو كل من محمود حمادة لاعب بيراميدز، الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز وأحمد مودي من مصر للمقاصة.

رامي صبري إنبي فاركو في الدوري
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