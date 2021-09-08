خبر في الجول – عبد العزيز يقترب من فيوتشر

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 10:50

كتب : محمد عبد العظيم

محمود عبد العزيز - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

يقترب محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، من الانتقال إلى نادي فيوتشر.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الاتفاق بين الناديين قد تم بالفعل، في انتظار اتفاق اللاعب مع فيوتشر وهو ما قد يحدث في الساعات القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يوقع عبد العزيز على عقود انتقاله للفريق في الساعات المقبلة.

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ويبلغ عبد العزيز من العمر 31 عاما، وانتقل للزمالك من سموحة في يناير 2018.

ولعب عبد العزيز 62 مباراة مع الزمالك سجل فيهم 6 أهداف وصنع 3 أهداف.

وحصد عبد العزيز مع الزمالك لقبا للدوري، ولقبين لكأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

محمود عبد العزيز الزمالك فيوتشر
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