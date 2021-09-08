أبو جريشة يشكر إيهاب جلال.. ويوضح خطوات الإسماعيلي بعد رحيله

شكر علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي، مدرب الفريق السابق، إيهاب جلال.

وقال أبو جريشة عبر الموقع الرسمي للنادي: "إيهاب جلال وجهازه المعاون كان لهم دورا فعالا وكبيرا بالتعاون مع اللجنة الفنية فى الخروج من الفترة العصيبة التى مر بها الفريق واستعادة الانتصارات وثقة اللاعبين فى أنفسهم من جديد".

وأوضح في تصريحات للمركز الإعلامي للدراويش: "إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم للغاية، وله منا كل تقدير واحترام ونشكره على ماقدمه من جهود كبيرة لتطوير الفريق للأفضل ولم يحدث بينه وبين اللجنة خلاف واحد يذكر كما ردد البعض".

وأكمل "غياب التواصل المباشر فى الفترة الأخيرة بين اللجنة وبين الجهاز الفنى أحدث بعض اللغط وساهم فى غياب الرؤية بين الطرفين والذى أدى بدوره لطول فترة التفاوض إلا أننا رغم ذلك علاقتنا به مميزة للغاية واعتقد أن الجهاز الفنى رأى حجم الحب الجماهيري وتمسكهم به مثلما تمسكت اللجنة الفنية والاداره بالجهاز وقدمت كل المطلوب إلا أن الأخير لديه وجهة نظره نحترمها ونقدرها بدون أدنى شك".

واستدرك: "جارٍ الآن التفاوض مع أكثر من مدرب وسيتم الإعلان بشكل رسمى عن اسم خليفة إيهاب جلال خلال الايام القليلة المقبلة".

اقرأ - مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض ديسابر لتدريب الفريق

وشدد "تعاقدنا مع أكثر من لاعب إضافة لتمديد تعاقد العديد من اللاعبين وذلك بناءًا على الترشيحات التى طلبها إيهاب جلال وسيتم الاعلان عنها قريبا لتوضيح الصورة الكاملة للجماهير التى نعلم مدى حبها وشغفها للفريق".

وتولى جلال قيادة الفريق في مارس الماضي وحقق 9 انتصارات وخسر 7 مرات من إجمالي 19 مباراة.