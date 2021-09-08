كارتيرون: البعض يرى أن النقاز "هرب" ولكن.. هو من اقترح العودة

علق باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على مفاوضات النادي مع حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق السابق، والترجي التونسي السابق.

وقال كارتيرون عبر الموقع الرسمي للزمالك: "البعض يرى أن حمدي النقاز هرب من الفريق، ولكن اللاعب شرح الأسباب وأكد بأن رحيله بسبب عدم حصوله على مستحقاته من النادي".

وأردف "النقاز فاز في قضيته ضد النادي أمام فيفا، وله مبلغ مالي كبير لدى النادي وهذا يدل على صحة موقفه، واللاعب هو من اقترح العودة للزمالك، وسيتنازل عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد القلعة البيضاء".

وأتم "المفاوضات لا تزال قائمة بين إدارة النادي واللاعب، وأنا أرحب بعودة النقاز للفريق لأنه لاعب مفيد".

وصل حمدي النقاز إلى مطار القاهرة يوم الأربعاء الماضي من أجل الاجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك، تمهيدا لعودته للقلعة البيضاء.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.