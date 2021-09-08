مختار مختار: هذا سبب استقالتي من غزل المحلة.. والمدرب المصري الأنسب للمنتخب

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 00:04

كتب : FilGoal

مختار مختار

كشف مختار مختار سبب استقالته من تدريب غزل المحلة بعد أسبوعين فقط على تعاقده مع النادي لتدريبه.

وتحدث مختار مختار لقناة "صدى البلد" قائلا: "فريق غزل المحلة جيد بدأ الموسم بشكل مميز وأنهاه بصعوبة ومع قدومي اتفقت مع الإدارة على القيام بتعاقدات مؤثرة تساعدنا أن نلعب جيدا في الموسم المقبل".

وواصل "عملنا بشكل جيد والإدارة بذلت أقصى جهد لكن للأسف لم أر أن النتيجة بالنسبة لي كانت مرضية وبالتالي المنافسة ستكون صعبة".

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وتابع "الإدارة قبلت اعتذاري على مضض لكنني لم أتعاقد مع المحلة للعمل من أجل العمل بل لتحقيق نتائج جيدة".

وعن استغناء المحلة عن 17 لاعبا قال: "لم أكن صاحب القرار بل التقرير الفني لخالد عيد مدرب الفريق السابق".

وبسؤاله هل تلك الاستقالة بسبب وجود عرض من المصري رد مختار مختار بشكل حاسم "أقسم بالله لم يحدث أي تواصل مع المصري، لا أقوم بتلك التصرفات".

وشدد "المصري فاوضني وأنا مع الإنتاج الحربي لكنني رفضت لأنه لا ينبغي لي أن أترك فريقي".

وعن رأيه في المدرب الأنسب لمنتخب مصر بعد إقالة حسام البدري قال: "كنت أرى أنه لا يجب رحيل البدري".

وأضاف "المدرب المصري أنسب وليس الأجنبي لأننا نمر بفترة حرجة ولن يجد متسع من الوقت للتعرف على اللاعبين وعلى كافة الأمور".

واتم مختار مختار حديثه "المدرب الأجنبي لا أعارض قدومه بشكل عام لكن حاليا المصري هو الأنسب".

مختار مختار غزل المحلة مصر في الدوري
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